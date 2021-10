"O PSG tem um plantel de 600 M€ e, se vencer a Ligue 1, não ganhará 45 M€"

Javier Tebas, presidente da LaLiga, criticou o PSG e o futebol francês em entrevista ao L'Équipe.

Um dos mais duros críticos à atuação do PSG no mercado, o presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou esta quinta-feira a tecer pesadas declarações, não só contra a equipa parisiense, mas também à Federação Francesa de Futebol. Em entrevista ao L'Équipe, o líder da Liga espanhola questionou os o equilíbrio financeiro do colosso gaulês.

"Critico o PSG porque não há dinheiro para ter o plantel que tem. Isso causa uma distorção da concorrência e na economia do futebol europeu. Não corresponde a um patrocínio real. Como pode o PSG explicar-nos que tem um plantel de quase 600 milhões de euros? Se vencer a Ligue 1, não ganhará mais de 45 milhões de euros. É impossível", afirmou Tebas.

"Convidei o presidente do PSG [Nasser al-Khelaifi] e o presidente da liga francesa [Vincent Labrune] a mostrarem os números, que temos, e onde estão as irregularidades. Eles não me responderam. São rápidos a criticar, mas não me respondem", acrescentou.

Por fim, Javier Tebas acusou o PSG de não cumprir os princípios do fair play financeiro, reiterando que há irregularidades no clube francês. "Posso mostrar números para comprová-lo, o engano diante do fair play financeiro. Antes de Messi, o PSG tinha mais 40 por cento de receitas de patrocínio do que o Manchester United. Existe o valor de mercado. Se Messi e Neymar continuarem no PSG, eu não me importo. Mas tudo isto dói muito a futebol europeu. Não sou o único que diz isso", argumentou.