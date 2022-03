"O PSG nunca teve um jogador como Messi, é melhor que o apoiem"

Conselho de Cesc Fàbregas, ex-companheiro de Messi no Barcelona

Cesc Fàbregas saiu este domingo em defesa de Lionel Messi, que tem sido um dos jogadores mais criticados pela eliminação do PSG na Liga dos Campeões.

Em declarações ao jornal A Marca, o médio do Mónaco, que foi colega de equipa do argentino entre 2011 e 2014 no Barcelona, reprovou os assobios que Messi e Neymar ouviram no seguimento da derrota com o Real Madrid na segunda mão dos oitavos de final da prova milionária (3-1).

"Já fui assobiado em Camp Nou. Sei o que aconteceu com o PSG. Os adeptos quiseram criar um momento de tensão com os jogadores. Durante o jogo [com o Real Madrid], eles apoiaram e cantaram o teu nome, perfeito, mas o que vi no outro dia [partida contra o Bordéus, na qual o PSG foi assobiado pelos próprios fãs], aplaudirem quando o Neymar perdia a bola ou assobiarem quando tocavam na bola, foi muito feio", apontou o internacional espanhol.

Messi leva apenas sete golos em 26 jogos desde que chegou à capital francesa, número bem menores do que os que apresentou durante mais de uma década no Barcelona e Neymar também tem desiludido esta época, mas segundo Fàbregas, o PSG devia estar "grato" por ter ambos os astros no plantel.

"O PSG ainda não venceu nada até agora, mas vão ganhar a Liga de certeza. Estamos a falar de um jogador [Messi] que acabou de chegar. O PSG nunca teve um jogador como Messi na sua vida, é melhor que sejam gratos, que o apoiem e que não o esmaguem. Este ano ou no próximo, estes rapazes vão trazer grandes momentos", previu Cesc Fábregas.