"O PSG existia antes de Mbappé e vai continuar a existir depois dele"

Leonardo, antigo diretor desportivo do PSG, defendeu a saída do avançado francês este verão.

Leonardo, antigo diretor desportivo do PSG, cargo que deixou em 2022, sendo substituído pelo português Luís Campos, defendeu este domingo que chegou a altura de o clube vender Kylian Mbappé.

"Para o bem do PSG, chegou o momento de Mbappé sair, aconteça o que acontecer. O PSG existir antes de Kylian Mbappé e vai continuar a existir depois dele. Ele está em Paris há seis anos e, durante essas seis épocas, cinco clubes diferentes ganharam a Liga dos Campeões (Real Madrid, Liverpool, Bayern, Chelsea e Manchester City). Nenhum deles tinha Mbappé e isso significa que é perfeitamente possível ganhar esta competição sem ele", apontou, em declarações ao jornal L'Équipe.

O dirigente brasileiro foi mais longe e criticou o avançado francês, de 24 anos, dizendo que não demonstra qualidades de líder, o que dificulta a tarefa de construir um projeto em seu redor.

"Com o seu comportamento nos últimos dois anos, Mbappé demonstrou que ainda não é capaz de orientar verdadeiramente uma equipa. É um grande jogador, mas não um líder. É um grande goleador, mas não é um jogador criativo. É difícil construir uma equipa à volta dele", concluiu.

As declarações de Leonardo chegam numa altura em que o internacional francês enfrenta um ultimato do PSG, tendo de decidir se aceita renovar por mais uma temporada, até 2025, permitindo que o clube rentabilize uma venda no próximo ano. Caso contrário, será transferido neste mercado.