O próximo passo de Pogba: reunião marcada para fechar contrato

Médio francês vai deixar o Manchester United.

Em final de contrato com o Manchester United, Paul Pogba estará perto de regressar à Juventus. A RMC Sport adianta que o clube de Turim está em boa posição para assegurar o médio francês, falando mesmo de uma reunião prevista para esta segunda-feira com Rafaela Pimenta, que trata da carreira do jogador após o falecimento do agente Mino Raiola.

Pogba, 29 anos, contava com o interesse do Manchester City, mas essa possibilidade terá sido rejeitada pelo jogador. Representou a Juventus entre 2012/13 e 2015/16, conquistando quatro campeonatos, entre outros troféus.

Esta época, o campeão do mundo pela França leva 27 jogos e um golo pelos "red devils".