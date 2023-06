O próximo passo de Benzema: há um contrato milionário em cima da mesa

Avançado francês tem abertas as portas do futebol da Arábia Saudita e pode ser orientado por um português.

Karim Benzema vai deixar os espanhóis do Real Madrid no final da temporada, depois de 14 épocas ao serviço dos merengues, anunciou este domingo o clube em comunicado. O futuro do avançado francês é, portanto, a partir de agora um dos temas quentes de mercado, sendo que a Arábia Saudita surge como possibilidade.

Segundo as informações mais recentes, o Al Ittihad Jeddah, campeão saudita treinado por Nuno Espírito Santo, espera que Benzema viaje para aquele país asiático na próxima semana, de modo a concluir a operação. Em cima da mesa estará um contrato de 200 milhões de euros por ano.

Caso se concretize, Benzema será adversário de Ronaldo, principal estrela do Al Nassr.

Benzema chegou ao Real Madrid em 2009, com apenas 21 anos, proveniente dos franceses do Lyon, clube onde se formou e chegou à equipa principal. Nos merengues, o avançado, atualmente com 35 anos, conquistou 25 títulos, entre eles cinco Ligas dos Campeões, quatro Supertaças europeias, cinco Mundiais de clubes, quatro Ligas espanholas, três Supertaças e três Taças do Rei.

O dianteiro foi também distinguido diversas vezes a título individual, entre elas com a conquista da Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época, arrebatado em 2022.

O Real Madrid revelou que na terça-feira, dia 6 de junho, vai realizar-se uma cerimónia de despedida e homenagem ao avançado, que contará com a presença do presidente Florentino Pérez.