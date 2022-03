O próximo capítulo de Eriksen numa espécie de segunda vida desportiva

Já joga pelo Brentford e marcou no regresso à seleção dinamarquesa. Imprensa inglesa escreve que o próximo passo é a renovação de contrato.

Christian Eriksen está de regresso aos bons momentos, depois do tremendo susto no último europeu, quando colapsou em campo no encontro entre a Dinamarca e a Finlândia. Segundo escreve o jornal "Times", o Brenford quer renovar contrato com o médio, estendendo assim a ligação que termina no final da temporada.

Eriksen também já dá que falar na seleção, uma vez que marcou dois minutos depois de entrar em campo no jogo particular frente aos Países Baixos, que venceram a Dinamarca por 4-2. Estava ausente de uma convocatória há cerca de nove meses.

Christian Eriksen está a viver uma espécie de segunda vida desportiva. Pelo Brentford leva três jogos disputados até ao momento.