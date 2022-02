O projeto da Serie A: um torneio nos Estados Unidos durante o Mundial'2022

A ideia passa por organizar "um torneio de 20 dias", com uma fase de grupos e uma fase eliminatória a partir dos quartos-de-final. Todas as 20 equipas viveriam, treinariam e jogariam no mesmo lugar, imitando a "bolha" da NBA em 2020.

A Serie A está a trabalhar num projeto sem precedentes: levar as 20 equipas do principal campeonato italiano para os Estados Unidos durante o período em que decorrerá o Mundial'2022, no Catar. Ou seja, ehrte 21 de novembro e 18 de dezembro. A intenção é simples: manter os jogadores em atividade durante a longa paragem a meio da temporada de 2022/23.

O projeto foi confirmado pelo diretor de competições Andrea Butti, em declarações ao site Tuttomercatoweb. Butti destacou que no último Campeonato do Mundo a Serie A teve 58 jogadores - entre 736 com contrato com os clubes italianos - na Rússia. De acordo com os seus cálculos, em 2022 "entre 80 e 85" estarão no Catar, número que necessitará de algo que para já não está confirmado: que a seleção italiana esteja no Campeonato do Mundo.

A realização do Mundial não seria um problema, uma vez que "foram estudados horários que não coincidiriam com os jogos do Mundial'2022 e nenhum dano seria feito à FIFA", esclareceu Butti.