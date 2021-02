Elogia Abel e recorda: "O Palmeiras teve muitas dificuldades como lesões, covid-19..."

Gustavo Gómez, defesa do Palmeiras, aponta os méritos do técnico Abel Ferreira na caminhada do Palmeiras até ao Mundial de Clubes.

Na véspera de se estrear no Mundial de Clubes, o defesa-central Gustavo Gómez mira mais uma façanha internacional do Palmeiras. Recém-campeão da Taça Libertadores, a equipa brasileira transpira confiança pelo bom momento. De acordo com o paraguaio e capitão da equipa do Verdão, o bom momento tem muito do mérito individual de um profissional: o técnico português Abel Ferreira.

"O professor Abel tem muito mérito nas conquistas. Ele chegou e abraçou o grupo, não tem uma equipa titular. Para ele, todo mundo é igual, isso é muito bom. Ele trabalhou na parte psicológica, o Palmeiras teve muitas dificuldades em temas de lesões, covid, jogos... Ele deu muita confiança a todos. Todos treinam igual, as mesmas coisas. Depositámos confiança nele e acreditou, o fruto está aí", afirmou, em entrevista ao site brasileiro Globoesporte.

O Palmeiras vai estrear-se no torneio, realizado em Doha, no Catar, no próximo domingo, na meia-final contra o Tigres, do México. "Agora estou a desfrutar deste momento único que é ganhar a Libertadores e jogar um Mundial com o Palmeiras. Todos aqui mereciam. Vamos fazer de tudo para conquistar esse título tão sonhado por todos nós", finalizou Gómez.

Caso avance para a final, o Palmeiras poderá enfrentar o representante da Europa, o Bayern, vencedor da edição 2019/20 da Champions.