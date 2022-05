O problema ofensivo que se avizinha para o verão do Barcelona

Imprensa espanhola destaca os muitos jogadores que Xavi tem à disposição para o trio de ataque. Alguns dos elementos mais ofensivos terão forçosamente de sair no verão

Nem mesmo a promessa dos dirigentes do Bayern, que garantem a continuidade de Lewandowski para a próxima época, apaga um cenário que promete marcar o próximo verão do Barcelona: o excesso de jogadores de ataque.

Neste momento, os catalães, com o regresso de Ansu Fati, contam com oito jogadores para três posições e é possível que, no verão, Griezmann, Trincão e Coutinho regressem para decidirem o seu futuro e aumentarem o lote de excedentários.

Ferrán Torres, Ansu Fati e Aubameyang continuarão em Camp Nou, enquanto Luuk De Jong e Braithwaite abandonarão a capital da Catalunha. Depois, há dúvidas com os outros. Adama começou bem, mas apagou-se e pode sair, Memphis Depay estará no mercado, apesar da capacidade goleadora, e Dembélé continua a ser um ponto de interrogação gigante, pois o Barcelona quer continuar com o francês, mas a imprensa já noticiou um possível pré-acordo com o PSG.