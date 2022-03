Declarações de Nacho Monreal, agora jogador da Real Sociedad e antigo companheiro de Mesut Ozil no Arsenal, à revista FourFourTwo.

Nacho Monreal, agora jogador da Real Sociedad e antigo companheiro de Mesut Ozil no Arsenal, falou sobre o "problema" do internacional alemão, que em tempos foi considerado por José Mourinho o melhor médio ofensivo do mundo, mas que foi somando algumas polémicas ao longo da carreira.

"O problema de Ozil é que tinha problemas com todos. Terminou mal com Wenger, não jogou as últimas partidas com ele. Depois, Emery tentou trazê-lo de volta e fazer dele o nosso líder. No início deu-lhe muita confiança e Meus [Ozil] jogou multo, mas o treinador entendeu que havia outros companheiros que estavam em melhores condições", começou por dizer o defesa-esquerdo do emblema espanhol à revista FourFourTwo.

"Era um dos melhores jogadores da equipa, um dos mais bem pagos, mas viram que não estava ao nível exigido. Como pessoa, era bom com todos, mas também perdeu muitos jogos por lesão", concluiu.