"O primeiro nome, sem dúvida, é Pepe. É alguém que queres na tua equipa"

Drenthe formou uma equipa de cinco jogadores com os quais partilhou o balneário.

Royston Drenthe, em tempos uma das grandes promessas do futebol europeu, foi desafiado por uma casa de apostas britânica a escolher uma equipa com cinco jogadores com os quais tenha partilhado o balneário. Destacou Pepe e "esqueceu" Ronaldo, dois portugueses que teve como companheiros no Real Madrid.

"O primeiro nome, sem dúvida, é Pepe. O tipo é louco. É alguém que queres na tua equipa quando jogas aqueles jogos pequenos, sem dúvida. Não queres jogar contra ele", declarou sobre o experiente central, agora ao serviço do FC Porto.

"Na baliza, tenho de escolher Iker Casillas. Obviamente, é um dos melhores guarda-redes que já vimos, mas também estava muito confortável com a bola. É perfeito para um cinco contra cinco. Coloco-me lá, no meio-campo, e Robinho na frente", desvendou

"Tenho de escolher alguém do Everton para jogar ao meu lado. Adorei jogar com o Ross Barkley. Adorei tudo nele, dentro e fora de campo. Era muito forte, rápido e tecnicamente dotado, mas também era muito boa pessoa", justificou.

Drenthe trocou o Feyenoord pelo Real Madrid em 2007/08, mas nunca atingiu o patamar que dele se esperava.