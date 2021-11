O primeiro dia de trabalho de Xavi no Barcelona: "Os jogadores deles não podem passar"

O treinador quer que os jogadores acreditem em si mesmos a partir de agora.

No primeiro dia de treinos à frente do Barcelona, Xavi já apresentou esta terça-feira as cartas aos jogadores. Dinâmico, pediu mais movimentação. Sempre a conversar com os jogadores, destacou que a equipa precisa confiar mais em si a partir de agora.

"Eu quero intensidade e competitividade. Os jogadores deles não podem passar", afirmou o treinador, de acordo com o jornal Marca. "Tens que acreditar mais em ti e estar sempre alerta. Não podes ir para o intervalo a vencer por 0-3 e eles acabarem por empatar", acrescentou, recordando o que aconteceu com o Celta de Vigo, no fim de semana.

Xavi salientou ainda que todos devem pensar que estar no Barcelona é "um motivo de orgulho" e que esta equipa tem sempre de competir. Em seguida, o treinador conversou com os jogadores para estabelecer as bases das regras no balneário.

Joan Laporta, presidente do clube, também esteve presente e concluiu a dizer que "o campeonato não está perdido".