O presente especial que Ibrahimovic deu a Gary Medel após o Bolonha-Milan

Zlatan Ibrahimović, avançado do Milan

Estrela sueca presenteou o adversário com a sua camisola no final do jogo.

O Milan venceu o Bolonha no sábado, em jogo a contar para a nona jornada do campeonato italiano. Porém, nem todos os jogadores da equipa da casa deixaram o estádio Renato Dall´Ara de mãos vazias. Após o apito final, Zlatan Ibrahimovic foi ao encontro de Gary Medel e entregou-lhe a camisola - uma oferta especial.

O internacional chileno recebeu o presente, ambos cumprimentaram-se, e Mendel seguiu para o balneário. Os dois travaram uma boa e leal batalha no relvado, que terminou com a vitória do Milan por 4-2.

O jogo ficou marcado pelo primeiro autogolo da carreira de Ibra, aos 40 anos. Entretanto, o sueco recompensou a falha ao marcar um golo nos minutos finais. O português Rafael Leão também marcou um dos golos da vitória - os outros dois foram marcados por Davide Calabria e Ismael Bennacer.