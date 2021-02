O plano do PSG para contratar Messi: frase de Ronaldo, o exemplo de Michael Jordan e Neymar

Revista France Football revela detalhes do alegado plano do Paris Saint-Germain para assegurar a contratação de Leo Messi.

É a capa que está a dar que falar um pouco por todo o planeta: a mais recente edição da prestigiada revista France Football dá conta dos detalhes do alegado plano do Paris Saint-Germain para contratar Lionel Messi e, esta terça-feira, o diário espanhol As esmiuçou as diversas partes da operação.

E começa, desde logo, com um dado curioso: o PSG "inspira-se" numa ideia de Cristiano Ronaldo para pensar na aquisição de Messi. Em 2018, quando o astro português trocou o Real Madrid pela Juventus, vincou que assim decidiu para "encontrar um novo desafio na carreira e sair da zona de conforto". É isso mesmo que o emblema francês pretende replicar com o craque argentino do Barcelona, cujo contrato termina no final da presente época.

Outro exemplo tido em conta é o de Michael Jordan: depois de conquistar tudo pelos Chicago Bulls, a estrela do basquetebol fechou a carreira nos Washington Wizards.

A nível financeiro, a balança está equilibrada. O PSG sabe que, caso Messi aceda a mudar-se para a capital gaulesa, terá de exigir-lhe uma redução salarial, por conta da situação delicada que a pandemia gerou em praticamente todos os clubes e também para evitar eventuais sanções do fair-play financeiro da UEFA. No outro prato da balança, está a crise do Barcelona: o prejuízo histórico registado em Camp Nou pode "obrigar" os catalães a abrirem mão da sua grande estrela, que aufere um vencimento principesco.

Por fim, os parisienses contam com outra vantagem: Neymar. O brasileiro pode desempenhar um papel decisivo nas negociações, uma vez que é amigo próximo de Messi e já expressou em diversas ocasiões o desejo de voltar a jogar ao lado do argentino. A juntar a isso, tem a renovação com o PSG bem encaminhada.

Estes são os vários pontos focados pela France Football no que toca ao "plano secreto" do clube campeão francês para assegurar o concurso de "La Pulga". Um dossiê que promete agitar (e muito) a próxima janela de transferências. O Manchester City, de Pep Guardiola, também está atento à situação do ainda 10 do Barça.