O plano do Dortmund para manter Haaland... com um patrocinador à mistura

Emblema alemão tem permanência do avançado norueguês como um objetivo claro.

O futuro de Erling Haaland continua a ser tema de discussão, sendo que uma coisa é certa: o Borussia Dortmund fará tudo o que for possível para manter o avançado norueguês no plantel.

De acordo com os órgãos de comunicação alemães, o clube terá mesmo um plano em mente de forma a conseguir manter o jogador e, para o colocar em prática, o papel de um patrocinador pode ser crucial.

Segundo o jornal "Bild", os responsáveis do Borussia pretendem converter Haaland no jogador mais bem pago da história do clube. O desenlace, esse, poderá estar dependente de uma mudança de patrocinador do norueguês, mais concretamente se Haaland troca a Nike (marca que o patrocina no momento) pela Puma (patrocinador do Dortmund).

A concretizar-se essa mudança, ela proporcionaria ao clube novas oportunidades financeiras que poderiam tornar possível a permanência do avançado. No entanto, esta possível mudança não ficará decidida antes de janeiro.

De qualquer das formas, parece essencial que o Borussia Dortmund faça um enorme esforço financeiro para convencer Haaland de que o seu futuro passa pela Alemanha. Ainda de acordo com a Imprensa alemã, o jogador exigiria um salário de cerca de 30 milhões de euros por ano a qualquer clube que queira a sua contratação, valor que o Borussia não lhe poderá, alegadamente, oferecer.