O plano do Barcelona para conseguir o regresso de Messi a Camp Nou

De acordo com o jornal AS, o gigante catalão pretende converter o antigo edifício da sua academia num museu tecnológico e totalmente dedicado ao astro argentino, apelando ao seu coração e ao mesmo tempo ganhando uma fonte de rendimento extra para sustentar o seu regresso.

Com o final da época a aproximar-se, tudo indica que Lionel Messi vai mesmo despedir-se do PSG a custo zero, tendo o futuro completamente em aberto e o Barcelona a sonhar com o seu regresso. Nesse sentido, o jornal AS revelou esta segunda-feira qual o plano do gigante catalão para voltar a contar com "La Pulga".

A grande jogada do Barça passa por uma transformação do antigo edifício da academia "La Masia" num museu tecnológico, imersivo e totalmente dedicado ao astro argentino.

Denominado "Espaço Messi", o museu terá o objetivo de apelar ao coração do extremo, que celebra 36 anos em junho, e ao mesmo tempo adquirir uma nova fonte de rendimento que permita ao Barcelona sustentar o seu regresso, devido à massiva procura turística que irá criar.

Ainda assim, a mesma fonte salienta que será necessária uma redução geral no custo do plantel blaugrana para que a operação seja permitida aos olhos do regulamento financeiro da LaLiga.

