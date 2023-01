O plano do Atlético de Madrid para De Paul: venda só deverá acontecer no verão

A relação entre o médio argentino e o emblema espanhol azedou nos últimos meses.

O jornal espanhol Marca avança este sábado qual o plano do Atlético de Madrid para Rodrigo De Paul, médio que foi uma das estrelas da Argentina no Mundial'2022 e que só deverá sair do clube no próximo verão.

Nos últimos meses, a relação entre De Paul e o emblema colchonero azedou bastante. Tudo começou em outubro do ano passado, altura em que o médio de 28 anos, após ter sido convocado pela seleção, pediu uns dias extra de folga por "motivos pessoais". O clube aceitou e De Paul foi visto, dias depois, numa gala de moda.

Depois, a questão do Mundial'2022. De acordo com a imprensa espanhola, o clube sente que De Paul, desde o início da temporada, mostrou-se somente focado em recuperar fisicamente para o torneio, com o Atlético a ter passado para um plano secundário. Para piorar a situação, voltou do Mundial lesionado.

Assim sendo, o plano do Atlético de Madrid para o que resta da temporada passa por rentabilizar ao máximo o médio argentino, de forma a conseguir reaver a maior parte dos 36 milhões de euros pagos pela sua contratação no verão de 2021, à Udinese.

De resto, a Juventus e o Milan já terão demonstrado interesse no jogador, mas ambos os clubes não estarão em condições de investir grandes quantias neste mercado de inverno. Ainda assim, se surgir uma proposta por De Paul em janeiro, o Atlético estará aberto à sua saída.