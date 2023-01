O plano da Juventus para não renovar com Alex Sandro

Lateral termina contrato no próximo verão. Renovação automática avançava com 40 partidas disputadas esta época e brasileiro já leva 19

Alex Sandro deve terminar a sua ligação com a Juventus no próximo verão. Quem o garante é o jornal Tuttosport, que revela que a vecchia signora não avançará para a renovação de contrato do brasileiro.

O vínculo que liga o antigo jogador do FC Porto ao clube de Turim termina no próximo mês de junho. A renovação avançaria automaticamente caso o lateral disputasse 40 jogos. Para já, leva 19 e a Juventus está atenta e não quer que o número dobre.

Na Juventus desde 2015, Alex Sandro leva um total de 291 jogos com a camisola do gigante de Turim. Está a duas partidas de ultrapassar Dybala e tornar-se no terceiro estrangeiro com mais jogos na história do clube.