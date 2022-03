O plano da Juventus para conseguir Morata em definitivo

"Vecchia Signora" e o avançado pretendem manter a ligação.

Álvaro Morata chegou à Juventus em 2020, por empréstimo do Atlético de Madrid, tendo a "Vecchia Signora" alegadamente pago um valor a rondar os 20 milhões de euros pela cedência. Com vários rumores sobre o seu futuro, tendo já sido associado ao Barcelona, por exemplo, a verdade é que o emblema italiano parece querer apostar na continuidade do avançado espanhol.

O treinador Massimiliano Allegri terá sido fundamental para a decisão, pois considera o avançado essencial, mesmo com a chegada de Dusan Vlahovic ao clube.

A Juventus tem uma opção de compra no valor de 35 milhões de euros mas, segundo o jornal "As", a "Vecchia Signora" não estará disposta a despender tanto dinheiro depois de já ter gasto os 20 milhões no empréstimo, pelo que tentará negociar um "desconto" considerável com o emblema "colchonero", colocando 15 milhões de euros em cima da mesa.

Já segundo o "Corriere dello Sport", o clube de Turim terá ainda outro plano: deixar Morata regressar ao Atlético durante uma temporada e contratá-lo como jogador livre, em 2023.