O plano B do Barcelona caso falhe a contratação de Haaland

Jornal "Sport" garante que Erling Haaland é o alvo preferencial, mas há uma alternativa a ser ponderada.

O Barcelona pretende conseguir a contratação de Erling Haaland, jogador do Borussia Dortmund, no mercado de transferências de verão, no entanto, terá já um plano B caso o processo falhe, avança esta terça-feira o jornal "Sport".

De acordo com o diário desportivo espanhol, o emblema "blaugrana" estará interessado em Alexander Isak, avançado da Real Sociedad. O internacional sueco soma oito golos e duas assistências em 28 jogos disputados esta temporada, sendo uma das figuras chave da equipa comandada por Imanol Alguacil.

Além de Alexander Isak, o Barcelona estará ainda a considerar uma opção para a defesa, zona que Xavi Hernández considera essencial reforçar. Trata-se, de acordo com as mesmas informações - e confirmando notícias anteriores -, de Jules Koundé, central do Sevilha.