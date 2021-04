O plano B da Juventus e uma solução que "pode não agradar" a Ronaldo

Com a revalidação do título italiano cada vez mais longe, a Juventus aponta aos objetivos que restam.

A presente época, a primeira com Andrea Pirlo ao leme da equipa, não tem corrido bem à Juventus, que vê cada vez mais afastado o cenário de revalidação do título italiano - está a 12 pontos do líder Inter -, já depois de uma estrondosa eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do FC Porto.

Restam dois objetivos ao colosso de Turim: vencer a Taça de Itália (vai disputar a final) e garantir o apuramento para a Champions 2021/22, um objetivo que, a não concretizar-se, seria encarado como uma "catástrofe" no clube, traçando o destino de Pirlo.

O treinador tem sido defendido publicamente pela cúpula diretiva da Juve, mas um falhanço em toda a linha deverá significar a saída do antigo internacional italiano do banco. Segundo o diário Il Giornale, o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, já alinhavou um plano B: o regresso de Massimiliano Allegri ao comando técnico, cortando por completo o projeto de longo prazo desenhado com Pirlo.

Allegri conquistou diversos títulos na Juventus, conduziu a equipa à final da Champions e o eventual retorno à casa onde foi feliz teria como objetivo a obtenção de resultados imediatos. O jornal As, em Espanha, faz eco desta possibilidade, mas assinala um "senão": Cristiano Ronaldo, estrela da companhia, poderia não ficar muito feliz. Quando Sarri sucedeu a Allegri, o astro português mostrou-se satisfeiro com a mudança do estilo de jogo. "Agora somos mais ofensivos", atirou, na altura, o goleador de 36 anos.