O novo clube de "um dos melhores defesas que jogaram na Premier League"

Gary Cahill com a camisola do Bournemouth

Bournemouth apresentou Gary Cahill como reforço.

O Bournemouth, clube do segundo escalão inglês, anunciou esta sexta-feira a contratação de Gary Cahill, com um contrato válido por uma temporada. O experiente central de 35 anos terminou o vínculo com o Crystal Palace e prossegue a carreira no Championship.

Cahill tem um currículo que impõe enorme respeito: brilhou com a camisola do Chelsea e conquistou uma Champions, duas edições da Liga Europa e outras tantas da Premier League, entre outros troféus.

"Estamos encantados por assegurar os serviços de um dos melhores defesas que jogaram na Premier League", disse Neill Blake, diretor-executivo do Bournemouth.