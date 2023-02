O novo cântico dos adeptos do Wolverhampton: "Temos o Super Lopetegui"

Fãs convencidos com início do espanhol, que já tirou a equipa dos lugares de despromoção

O início de Julen Lopetegui no Wolverhampton está a ser positivo. O espanhol já conseguiu tirar o clube dos lugares de despromoção e os adeptos estão convencidos. Um cântico começa mesmo a fazer parte dos encontros do clube mais português de Inglaterra.

"Temos o Super Lopetegui. Ele sabe exatamente do que precisamos. Kilman atrás, Cunha no ataque, os Wolves vão ficar na Premier League", cantaram os adeptos, na mais recente vitória do clube, no terreno do Southampton, por 1-2.

Julen Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, leva 11 partidas no comando técnico do Wolverhampton, com cinco vitórias, três empates e três derrotas.