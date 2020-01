O novo ano arranca com Arsenal-Manchester United, o clássico que desceu de divisão

Duelos vibrantes e decisivos entre Wenger e Ferguson deram lugar a um clássico de segunda linha. Ainda assim, é o jogo grande da 21ª jornada da Premier League que se realiza a partir das 12h30 deste primeiro dia de 2020

O duelo entre o Arsenal e o Manchester United salta à vista na tabela de jogos da Premier League do primeiro dia de 2020, mas o glamour do clássico ficou "enterrado" na década que ontem terminou.

Em vez de um jogo vibrante e potencialmente decisivo para as contas do título, o Emirates será palco de um confronto entre o 12.º e o 5.º classificados do campeonato, que, por mais robusta que seja a conta bancária, não têm conseguido regressar aos tempos de glória que viveram sob o comando de Arsène Wenger e Alex Ferguson.

Marcantes na ascensão de gunners e red devils ao topo do futebol inglês, o francês e o escocês, que se enfrentaram pela última vez em 2013, pairam como fantasmas sob a cabeça de Mikel Arteta e Ole Gunnar Solskjaer, ex-pupilos dos dois mestres. Estes têm pela frente a dura missão de resgatar os gigantes ingleses para os patamares de City e Liverpool, este último líder da liga e que tem 24 e 31 pontos de avanço sobre United e Arsenal, respetivamente. Contratado no passado dia 20 pelo clube londrino, o antigo adjunto de Pep Guardiola no City somou um empate (Bournemouth) e uma derrota (Chelsea) e chega ao clássico com a obrigação de somar os três pontos para não perder o comboio europeu. Por sua vez, o norueguês vai tentar defender o quinto lugar do assédio do Tottenham de José Mourinho e dos Wolves de Nuno Espírito Santo.

A história, que não se apaga, contabiliza 231 jogos entre Arsenal e United, com clara vantagem para a turma de Manchester: 97 vitórias, contra as 82 do rival londrino.