Dani Alves, agora com 39 anos, ainda espera ir ao Mundial'2022, apesar de estar a treinar no Barcelona para manter a forma. Sobre Neymar e Messi só encontra elogios: "Eles são os ídolos dos miúdos que querem jogar futebol"

Sobre Messi e Neymar: "Neymar e o Messi são similares. São jogadores que conseguem ver um pouco mais do que o resto, com uma particularidade: o Messi é obcecado em marcar golos. Tudo que ele faz é pensando em golos. O Neymar é uma coisa mais plástica, mais de malabarismo, Cirque du Soleil. O Neymar tem um animal dentro, que quando as pessoas tocam, querem prejudicar, ele sai e aponta... 'Aí você está morto', não consegue parar ele. É a arma de defesa dele."

Aviso aos companheiros: "Quando eu jogava contra os dois, dizia aos meus companheiros: 'não dá porrada neles, não deixa despertar o animal que tem dentro deles'. Eles são os ídolos dos miúdos que querem jogar futebol e isso é um peso muito grande para eles carregarem. Mas é problema deles que decidiram ser geniais. Os génios tem que carregar uma mochila mais pesada do que os outros"

Sobre Neymar: "O Neymar é um génio. Consegue ver coisas a uma velocidade que ninguém consegue. Ele é diferente, não é normal. Não é normal ter visto isso ou aquilo. Só os génios conseguem fazer esse tipo de coisa. Tive a honra e o prazer de conviver no dia a dia e poder presenciar esses dois génios do futebol moderno, o Neymar e o Messi. Tive a honra de conviver e ver todos os dias. São pessoas especiais, como os génios de outras áreas. Eles têm o mundo deles, o mundo particular, no qual você não consegue entrar. Não está permitido para você. Você não consegue entrar ali".