"O Neymar dá sempre conta do recado e espero que não perca a sua alegria"

Central sente que o colega da seleção do Brasil tem sido alvo de críticas "exageradas" e espera que este não perca a sua alegria



Dias após Neymar ter assumido que o Mundial"2022 pode ser o último em que representa o Brasil, Thiago Silva defendeu o colega das críticas "exageradas" de que tem sido alvo.

"É uma pressão diferente. Parece direcionada e individual, porque deixam de lado o que ele faz no campo e focam-se em coisas que não interessam. Contra a Colômbia ele não fez um jogo digno de um Neymar e sabe disso. Ele é um jogador muito especial, dá sempre conta do recado e espero que não perca a sua alegria", afirmou o central do Chelsea.

Este também garantiu entender perfeitamente o desencanto de Neymar. "Eu já passei por momentos semelhantes, principalmente depois do Mundial"2014. Fui chamado de chorão e diziam que eu tinha uma cabeça fraca. Isso machucou-me bastante", recordou Thiago Silva, na véspera do duelo com o Uruguai.