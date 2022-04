"O Newcastle será enorme, estou a falar ao nível do PSG e do Manchester City"

Palavras de Jonjo Shelvey, médio dos magpies

De acordo com Jonjo Shelvey, o Newcastle, desde que foi comprado por um consórcio saudita, está na rota para se tornar num clube de topo, à semelhança do que aconteceu no passado com o PSG e o Manchester City.

"Não vamos entrar em falinhas mansas, precisávamos de ser comprados. Toda a gente no clube passou a remar na mesma direção e a camaradagem aqui é algo que nunca vi antes. Este clube será enorme, estou a falar ao nível do PSG e do Manchester City. Vai demorar, mas o Newcastle pode chegar ao topo, precisamos de ser pacientes", considerou o médio de 30 anos, à Sky Sports.

Desde a tomada de posse do consórcio saudita e após várias entradas sonantes no mercado de inverno, entre as quais Kieran Trippier e Bruno Guimarães, o Newcastle abandonou a zona de despromoção da Premier League e tem a manutenção praticamente assegurada.

Os magpies são 14º classificados, levando 12 pontos de vantagem sobre a primeira equipa abaixo da linha de água, o Burnley.