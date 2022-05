O negócio Mané: os milhões nos cofres do Liverpool e um substituto já na mira

Internacional senegalês está de partida do clube inglês.

Prestes a entrar no último ano de contrato com o Liverpool. Sadio Mané irá, ao que tudo indica, mudar de ares na próxima temporada, com as últimas informações a apontarem para o Bayern. De acordo com o jornal "Express", os "reds" esperam encaixar cerca de 50 milhões de euros com o negócio e têm já um substituto na mira: Danjuma.

O avançado internacional pelos Países Baixos protagonizou uma grande temporada ao serviço do Villarreal, com 16 golos e quatro assistências em 34 jogos pelo clube espanhol. Danjuma tem já experiência de futebol inglês, onde representou o Bournemouth durante duas temporadas.

Com 25 anos, Danjuma implicará, de acordo com a notícia, um investimento nunca superior a 45 milhões de euros.