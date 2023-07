O negócio mais caro do atual mercado: "É um tipo de jogador raro no futebol inglês"

Declan Rice, novo camisola 41 do Arsenal

Declan Rice fficializado no Arsenal. West Ham encaixa 116,6 M€ de euros e pode ainda receber mais cinco milhões.

Declan Rice já é oficialmente jogador do Arsenal. O médio inglês de 22 anos foi apresentado nos "gunners", numa transferência que vai render de imediato 116,6 milhões de euros ao West Ham, mas que pode ascender aos 122,6 milhões de euros caso o jogador cumpra no novo clube uma série de objetivos que ainda não foram tornados públicos.

Esta mudança de Declan Rice para o Emirates é a mais dispendiosa do mundo neste defeso e entra mesmo para o top-10 das transferências mais caras de sempre, ocupando o 10.º lugar desta lista. Quanto ao futebol inglês, só é superada pela ida de Jack Grealish do Aston Villa para o Manchester City, que se fixou nos 117,5 milhões de euros. Este último valor, no entanto, pode mesmo vir a ser ultrapassado, caso o valioso médio cumpra os objetivos que podem render mais cinco milhões ao West Ham.