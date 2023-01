O motivo da relação conturbada entre Ancelotti e Gattuso

O treinador do Real Madrid orientou o homólogo do Valência no Milan entre 2001 e 2009, mas a relação entre ambos descambou após o antigo médio ter sucedido a Ancelotti no comando técnico do Nápoles, em 2019.

O Real Madrid vai defrontar o Valência na quarta-feira (19h00), em jogo das meias-finais da Supertaça de Espanha. Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Carlo Ancelotti admitiu que a sua relação com Gennaro Gatuso, homólogo do Valência, já conheceu melhores dias.

"Passámos momentos muito bons. Tivemos alguns problemas pessoais dos quais não quero falar. Saíram muitos treinadores daquele Milan que orientei, cada um com o seu estilo e conhecimento próprio. Gattuso, Inzaghi, Nesta...", referiu Ancelotti, quando questionado sobre o treinador adversário.

Ora, o jornal espanhol Marca aproveitou para explicar esta terça-feira a razão pelo qual a relação entre Ancelotti e Gattuso descambou. Depois de ter treinado o antigo médio no Milan entre 2001 e 2009, os problemas terão surgido em 2019, quando Ancelotti foi substituído no comando do Nápoles por Gattuso.

Em dezembro desse ano, o Nápoles atravessava uma péssima fase, com o sempre polémico Aurelio De Laurentiis, dono do clube, a ter decidido isolar a equipa numa concentração de vários dias, com vista a que regressasse à melhor forma.

No entanto, os jogadores recusaram e, dias mais tarde, a imprensa italiana começou a avançar que o Nápoles tinha um acordo alinhavado com Gattuso para assumir o comando técnico da equipa, sucedendo a Ancelotti, que vinha sendo defendido publicamente por De Laurentiis.

Entretanto, o Nápoles, ainda com Ancelotti ao leme, goleou o Club Brugge por 4-0 na Liga dos Campeões, mas a saída do técnico foi anunciada na mesma, com Gattuso a ser apresentado horas depois. O facto de o antigo pupilo não ter dito nada ao treinador sobre essa mudança terá sido o motivo do azedar de relações.

O Real Madrid defronta o Valência na quarta-feira, às 19h00, na primeira meia-final da Supertaça de Espanha, que vai ser disputada, como é costume nos últimos anos, em Riade, na Arábia Saudita. O vencedor vai medir forças com a equipa que sair triunfante do confronto entre Bétis e Barcelona, marcado para quinta-feira.