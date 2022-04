O motivador discurso de Ancelotti antes do jogo com o Sevilha

Treinador do Real Madrid advertiu o plantel antes do embate com a formação comandada por Julen Lopetegui.

O Real Madrid triunfou sobre o Sevilha, por 3-2, depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0. Com a vitória, o emblema merengue reforçou a liderança de La Liga, beneficiando ainda da derrota caseira do Barcelona com o Cádiz (1-0). Para o resultado contribuiu o motivador discurso do treinador, Carlo Ancelotti, apostado em não deixar a equipa cair no erro de pensar que a Liga espanhola já não escapava aos "merengues" e de se deixar levar pela euforia de ter eliminado o PSG na Liga dos Campeões.

"Rapazes, sabemos que temos uma almofada de pontos importante, mas se formos a Sevilha a pensar nisso, perderemos. E se perdermos daremos ao Barcelona a possibilidade de acreditar que, ganhando os seus três jogos desta semana, contra Cádiz [o Barcelona acabou por perder em casa, por 1-0], Real Sociedad e Rayo Vallecano, podem apanhar-nos. Não lhes vamos dar essa opção", terá começado por dizer o treinador italiano aos seus pupilos, revela o jornal "As".

"O jogo de Sevilha é uma final e temos de jogar com essa mentalidade. Se vencermos teremos grande parte do título conseguida e isso está nas vossas mãos", concluiu Ancelotti.

No intervalo, ao qual o Real Madrid chegou a perder por 2-0, o técnico voltou a falar com os jogadores e apelou ao seu orgulho de campeões, explicando que tal como fizeram com PSG e Chelsea, podiam dar a volta ao resultado e ganhar o respeito de todos, conquistando La Liga com estilo, sem sofrimentos desnecessários e sem ter de fazer contas nas últimas jornadas do campeonato.