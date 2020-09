O momento viral de Neymar no PSG-Marselha: "Racismo não"

O internacional brasileiro teve uma acesa discussão com o central Álvaro González e ainda com o adjunto de André Villas-Boas.

Neymar queixou-se de insultos racistas durante o jogo deste domingo entre o PSG e o Marselha.

O internacional brasileiro começou por defender Di María, após um lance com o centrla espanhol Álvaro González, e rapidamente a discussão começou a subir de tom, com Neymar a atirar: "Racismo não". As imagens foram captadas pelas câmaras televisivas.

O avançado do PSG acabaria por entrar também numa troca de argumentos com o adjunto de André Villas-Boas.