O momento que está a dar que falar: guardião do Reims pediu a Messi uma fotografia com o filho

Final do Reims-PSG, que marcou a estreia de Messi pelo emblema parisiense, teve vários momentos de destaque.

Lionel Messi estreou-se no domingo com a camisola de PSG, numa partida que acabou com o triunfo do emblema parisiense por 2-0 sobre o Reims, com dois golos de Kylian Mbappé.

O ex-Barcelona entrou aos 66 minutos para render Neymar e, até aqui, tudo "normal". A verdade é que foi o fim do jogo a trazer alguns momentos de destaque para o astro argentino.

Ainda com os jogadores no relvado, o guarda-redes do Reims, Predrag Rajkovic, pediu ao craque que tirasse uma fotografia com o filho. Depois disso, quando se dirigia para os balneários, ainda autografou uma tarja com o seu nome.

Outro momento para a posteridade foi o reencontro com Thierry Henry, também no terreno de jogo. Os dois chegaram a ser colegas de equipa no Barcelona e o momento ficou marcado por um cumprimento entre ambos.

Ora veja: