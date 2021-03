A França venceu no domingo o Cazaquistão por 2-0, no apuramento para o Mundial'2022, mas, na segunda parte, o encontro ficou marcado por uma troca de olhares algo tensa entre Martial e Mbappé, aquando do momento da entrada do segundo em campo. Aliás, o avançado do Manchester United não cumprimentou o colega de equipa... Espreite o vídeo no "tweet" abaixo.