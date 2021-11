"O México é o espelho no qual os Estados Unidos se querem ver''

Ochoa, guarda-redes do América e do México

Seleção mexicana defronta a equipa dos Estados Unidos no apuramento para o Mundial'2022. Ochoa deixou algumas considerações antes do jogo.

O México lidera o octagonal final de apuramento da Concacaf para o Mundial'2022, com 14 pontos. Os Estados Unidos vêm em seguida, com 11. As duas melhores equipas da competição encontram-se em jogo a contar pela 7.ª jornada às 2h10 da sexta-feira, no Stadium de Cincinnati, estado de Ohio.

A partida reacende, como de costume, a crescente rivalidade entre os países que agora também é construída no futebol. Jogador mais experiente da seleção mexicana, Guilhermo Ochoa afirmou em entrevista ao TUDN que "o México tem sido aquele espelho no qual os EUA se querem ver, refletir e copiar".

O capitão mexicano considera que os Estados Unidos sempre estiveram sob a tutela do futebol mexicano. Ochoa ainda acrescentou que a Liga mexicana continua acima da MLS, a liga dos EUA. "No México temos um campeonato forte, eles cresceram e melhoraram muito. Isso ajuda na rivalidade e na competição", afirmou o guarda-redes do Águilas del América.

"Eles cresceram muito, mas se vês os últimos campeões da Champions da Concacaf, são todos clubes mexicanos", argumentou.