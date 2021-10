"O meu pai sempre me disse que jogava mal. Até hoje. Ainda me rio..."

Declarações de Sergio Aguero em entrevista ao "El País".

Em longa entrevista concedida ao "El País", Sergio Aguero, que este ano trocou o Manchester City pelo Barcelona, falou, entre outros temas, sobre a infância e a grande influência que o seu pai teve na carreira.

"Agradeço aos dois, ao meu pai e à minha mãe. Perguntava ao meu "velho" como é que me rebentavam tantas bolas. Ele sempre me disse que era porque eu jogava mal. Até hoje. Ainda hoje me rio sempre que me lembro disso", começou por contar, bem disposto.

"Quando cresci perguntei-lhe: "Por que não me deixavas ir jogar à bola?" E ele disse que sabia que eu tinha qualidade e que era diferente. Então, sempre que me proibia de jogar, a mim dava-me mais vontade de o fazer e de ir treinar. Tudo isso foi determinante", terminou o agora jogador do Barcelona.