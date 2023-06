Declarações de Jude Bellingham, reforço do Real Madrid, na conferência de Imprensa de apresentação, esta quinta-feira

Real Madrid: "Sempre fui um grande fã do Real Madrid, via-os em Inglaterra. Quando os jogadores estão em campo, é extraordinário. Não sei... É uma equipa para a qual se quer sempre ir. É emocionante. É uma oportunidade que não podia recusar."

Quando tomou a decisão de ir para Madrid? "O momento exato é difícil de dizer. Sempre admirei muito o clube, na final contra o Liverpool estive ali... Foram muitas as coisas que me fizeram decidir."

O 4-0 do Manchester City ao Real Madrid: "Este ano não conseguimos ganhar La Liga nem a Liga dos Campeões, mas quero contribuir todos os anos. Isto faz com que tenhamos mais vontade."

Valdebebas e a presença da família no evento: "[o momento de visitar] A sala de troféus foi impactante. Desejas pegar numa [Taça] com as mãos. Foi o momento mais impressionante. O meu pai não costuma chorar e chorou, é porque é um momento especial."