"O meu objetivo não passava por mostrar que era melhor do que Casillas"

Keylor Navas detalhou a luta por um lugar na baliza do Real Madrid.

Na última época de Iker Casillas ao serviço do Real Madrid (2014/15), o clube "merengue" contratou Keylor Navas, costa-riquenho que disputou um lugar na baliza com a lenda do futebol espanhol.

Em entrevista ao site oficial do Paris Saint-Germain, que representa atualmente, o guarda-redes de 34 anos abriu o jogo sobre a "luta" pela titularidade com Iker e explicou as diferenças entre o apoio que sente no clube francês e aquele que sentia no Santiago Bernabéu.

"Quando cheguei ao Real, não tinha o objetivo de mostrar que era melhor guarda-redes do que Iker ou que teria maior êxito na minha carreira. Simplesmente tentei aproveitar a oportunidade que me deram para trabalhar duramente, com humildade, e fazer o melhor possível. É isso que também tenho tentado fazer em Paris, dar o máximo e conquistar o maior número de títulos possível", assinalou Navas, prosseguindo:

"Em Paris sinto o carinho de todos. Em Espanha tinha a sensação de que uma parte do clube [Real Madrid] não confiava totalmente em mim. Mas vou estar sempre agradecido aos adeptos do Real pelo apoio indondicional que sempre me mostraram e continuam a mostrar, mesmo tendo mudado de clube", finalizou Keylor Navas. No final da sua primeira época em Madrid, na qual realizou apenas 11 jogos, Casillas acabaria por deixar o clube e rumar ao FC Porto.