Irmão aproveitou a primeira chamada à seleção principal argentina de Alejandro Garnacho para mandar uma "farpa" na direção do Barcelona, devido a não ter conseguido o regresso de Messi.

Roberto Garnacho, irmão de Alejandro Garnacho, que foi chamado pela primeira vez à seleção principal da Argentina, aproveitou a ocasião para gozar com o facto de o Barcelona não ter conseguido concretizar o regresso de Lionel Messi ao clube, acabando por rumar ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

Usando como base uma fotografia com vários jogadores da seleção albiceleste, entre os quais Garnacho e Messi, o irmão do extremo do Manchester United escreveu no Twitter: "Não acredito que o meu irmão esteve mais perto de Messi do que o pobre Barcelona".

A campeã mundial Argentina encontra-se a preparar dois jogos particulares na China, o primeiro diante da Austrália, na quinta-feira às 13h00, seguindo-se a Indonésia quatro dias depois.