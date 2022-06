"O meu futuro está nas mãos do Leeds e de Deco. Quando acontecer algo..."

Declarações de Raphinha, que continua a ser associado ao Barcelona.

Ousmane Dembélé ainda não renovou com o Barça e, segundo informações avançadas pelo Talksport, está muito perto de assinar pelo Chelsea. Nesse sentido, no radar dos catalães, o nome de Raphinha torna-se prioritário para substituir o internacional francês.

Apesar de ambicionar mudar-se para a Cidade Condal, o jogador brasileiro está consciente das dificuldades da operação, uma vez que tem contrato com o Leeds, formação que não equaciona transferi-lo.

"Tenho contrato com o Leeds até 2024 e o meu futuro está nas mãos do clube e de Deco. O meu foco está na seleção do Brasil, no jogo (frente ao Japão) e também nas minhas férias. A questão do meu futuro está a ser resolvida pelo meu empresário, quando acontecer algo, ele dir-me-á", frisou o atacante de 25 anos.

Raphinha está concentrado com a canarinha e procura convencer Tite com vista a uma convocatória para o Mundial do Catar. Ao serviço dos "peacocks", na presente temporada, o futebolista que passou pelo futebol português entre 2015 e 2019, tendo representado o Vitória de Guimarães primeiramente e o Sporting depois, realizou 36 jogos, apontou 11 golos e deu três assistências.