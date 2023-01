"O meu contrato depende muito de como acabarmos a época", atira Simeone

Com contrato até junho de 2024, treinador do Atlético de Madrid diz que no final da época é que se vai decidir se continua ou não no clube.

Diego Simeone foi questionado acerca de uma eventual renovação de contrato com o Atlético de Madrid e disse que, como em todos os anos, no final da temporada vai sentar-se à mesa com a direção para avaliar se há ou não condições para continuar.

"O meu contrato depende muito de como acabarmos a época. No final de cada época, juntamo-nos para ver como continuamos. Este ano não vai ser exceção. Há um contrato que está relacionado à minha continuidade ou não, há um final de época em que nos juntamos sempre para agradecer a Deus pelos objetivos cumpridos. Irão saber o que vai acontecer quando a época acabar", adiantou o treinador argentino, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo no terreno do Osasuna, agendado para as 15h15 de domingo.