"O meu avô viveu a Primeira Guerra, o meu pai a Segunda e contaram-me muitas coisas"

Carlo Ancelotti abordou a guerra na Ucrânia, com palavras especiais para Lunin, jovem guardião do Real Madrid que vê o seu país ser invadido pela Rússia

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, foi outra das personalidades ligadas ao futebol a já ter abordado a guerra na Ucrânia. O italiano lembrou as histórias que ouviu do pai e do avô sobre conflitos passados na Europa.

"É muito estranho tudo isto que estamos a passar, mas está a acontecer. A nossa vida mudou e vai mudar. Espero que possa ser solucionado. O meu avô viveu a Primeira Guerra Mundial, o meu pai a segunda e eles contaram-me muitas coisas. É um horror", afirmou, na antevisão ao encontro com o Rayo Vallecano.

O técnico abordou ainda o momento de Lunin, jovem ucraniano e guardião do Real Madrid, que vê o seu país a ser invadido pelos russos.

"Obviamente ele não tem o espírito de antes, porque tem pessoas perto de Kiev, acho que a mãe dele, por exemplo, e ele está preocupado. É normal. Isso afeta-te. Os treinos ajudam-te a não pensar. Eu e o presidente falámos com ele para lhe mostrarmos o nosso carinho, porque o momento é difícil. A guerra é horrível. Todo o clube quer transmitir-lhe o nosso apoio", referiu.