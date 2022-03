O melhor jogador de Fevereiro da Premier League é... Matip

Fotografia: Action Images via Reuters

O central do Liverpool venceu o galardão pela primeira vez na carreira, tendo contribuindo para o excelente registo defensivo da equipa no último mês

Apesar de ser uma equipa conhecida pelo seu poderio ofensivo, o destaque do Liverpool no último mês foi para o defesa camaronês, Joel Matip. O companheiro de Diogo Jota e Luis Diaz venceu o prémio de melhor jogador da Premier League de fevereiro.

O habitual companheiro de Van Dijk no centro da defesa dos reds bateu a concorrência de Harry Kane, Che Adams, Ryan Fraser, Zaha e Ben Mee.

A atribuição do prémio deveu-se ao trabalho do central de 30 anos, que jogou todos os minutos dos quatro jogos que a equipa de Jürgen Klopp jogou e venceu no último mês, apenas sofrendo um golo. A contribuição de Matip não foi apenas defensiva, tendo o central assistido na vitória frente ao Leicester City (2-0) e marcado um golo na goleada frente ao Leeds United (6-0).

Esta distinção foi a primeira na carreira de Matip, que assinou pelos Reds em 2016.