"O Marine" faz estragos no Tottenham: Kane vomita e Son "colapsa"

Preparador físico de Antonio Conte, Ventrone, muito exigente nos treinos de pré-temporada da equipa londrina na Coreia do Sul.

A pré-temporada do Tottenham na Coreia do Sul tem deixado os jogadores de rastos, conforme destaca o jornal "The Telegraph". Na sessão desta segunda-feira, Kane - segundo os relatos - vomitou no fim do treino e Son "colapsou" após um exercício, deixando a nu a intensidade dos trabalhos de preparação orientados pelo técnico Antonio Conte e em particular pelo seu preparador físico, Gian Piero Ventrone, conhecido como "O Marine".

A sessão durou duas horas, com temperatura a rondar os 30 graus e humidade elevada. A exigência dos exercícios de Ventrone deixa os atletas exaustos.