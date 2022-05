"O Manchester United vai melhorar se formos consistentes", aponta Varane

Central francês, "positivo" quanto ao sucesso do emblema de Old Trafford, denota que a sintonia do coletivo ficou aquém do expectável, assim como a proteção da baliza

Sem motivos para celebrar em 2021/22, na estreia pelo Manchester United, Raphael Varane, que fora atraiçoado por lesões, detém, porém, esperança intacta em ver os red devils, cuja representação é "especial", disputarem os vários títulos em 2022/23.

"Sou sempre positivo", disse o central, ao "ManchesterEvening News", apontando as necessidades: "Com uma boa pré-época, podemos preparar-nos bem e estar prontos para lutar por cada troféu. Se formos consistentes, vamos melhorar muito".

Varane, que deixou o Real no último verão, reconheceu o percurso titubeante do United, que redundou na quinta época seguida sem títulos e na qualificação falhada para a próxima Champions, e denotou que a sintonia do coletivo ficou aquém do expectável, assim como a ligação a defender a baliza.

"Fomos irregulares. Temos bons jogadores, mas há um trabalho coletivo a ser feito. Não se trata apenas da defesa, mas da equipa, temos de defender juntos e melhor", juntou Varane, que não jogará a Champions, pela primeira vez, desde 2011.