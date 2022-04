"O Manchester United melhorou o plantel com Varane, Sancho e Ronaldo... e piorou"

Antonio Conte, treinador do Tottenham, falou sobre as dificuldades de treinar em Inglaterra.

O treinador do Tottenham, Antonio Conte, falou esta quinta-feira sobre o elevado nível de competitividade na Premier League, considerando ser "um grande desafio para qualquer treinador" comandar equipas inglesas, dando o exemplo do Manchester United.

"O Manchester o United é um grande clube, muito importante. Não se esqueçam que na época passada terminou no segundo lugar da Premier League. E esta época melhoraram o plantel, com Varane, [Jadon] Sancho e Cristiano Ronaldo e pioraram. É estranho, não? Melhoras plantel e ficas pior [classificado]", começou por dizer o técnico italiano em conferência de Imprensa.

"Não é assim tão fácil, especialmente em Inglaterra. Só mostra o quão complicado é o futebol inglês. Não te podes distrair, todas as equipas estão a lutar por alguma coisa até ao fim. Com certeza que treinar em Inglaterra é um grande desafio para qualquer treinador. A pressão no Manchester United é enorme, tens de ganhar troféus, mas as outras equipas também têm o mesmo objetivo", concluiu Conte.

De recordar que o Manchester United anunciou esta quinta-feira o neerlandês Erik ten Hag como treinador para a próxima temporada.