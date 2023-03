Gary Neville acredita que o avançado vai deixar o Tottenham no próximo mercado, devido a querer lutar por troféus.

Gary Neville, antigo lateral do Manchester United e atual comentador da Sky Sports, considerou esta sexta-feira que Harry Kane vai deixar o Tottenham no próximo verão, devido a querer lutar por títulos, apontando que o Manchester United é a única opção realista para o avançado inglês na Premier League.

"Ele é um jogador fantástico, um grande profissional e acho que se pudesse sair agora para um clube de Manchester, ele iria aceitar a oportunidade. É mais provável que ele não vá para o City, por causa do que têm feito com Haaland, mas o Manchester United está desesperado por um avançado. Os adeptos do Tottenham vão ficar furiosos comigo, vão dizer que estou a tentar levar o jogador deles para o United, mas parece-me ser a mudança mais provável neste momento", afirmou, em declarações à emissora britânica.

Para o antigo defesa inglês, o Chelsea e o Arsenal são duas opções fora do horizonte do goleador, que faz 30 anos em julho, devido à rivalidade com os spurs. Fora de Inglaterra, o Bayern também chegou a ser associado a Kane, sendo que uma eventual mudança para Munique não surpreenderia Neville.

"O Manchester United é a única opção em Inglaterra para Kane no verão. O Bayern tem sido mencionado. Isso poderia acontecer e acho que Daniel Levy [presidente do Tottenham] ficaria mais feliz se ele saísse internacionalmente, por isso pode acontecer. Mas acho que Harry, se quiser vencer troféus, tem de sair do Tottenham, porque eles têm dificuldades nesse aspeto", rematou.

Kane tornou-se recentemente no melhor marcador da história do Tottenham, com 268 golos em 421 jogos disputados. Na presente temporada, soma 20 golos e quatro assistências em 35 partidas.