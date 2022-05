Evra criticou postura do técnico na escolha do plantel. Internacional francês falou sobre o que falta ao campeão inglês para triunfar na Europa

A eliminação do Manchester City na Liga dos Campeões aos pés do Real Madrid ainda faz correr muita tinta. Desta vez, Evra foi quem veio a público criticar Pep Guardiola, nomeadamente as escolhas do técnico quanto ao perfil de jogador dos citizens.

"O Manchester City precisa de líderes em campo, mas Guardiola não quer. Não pretende personalidade. Ele é que é o líder. O problema é que não tem ninguém campo que os ajude. Escolhe as suas equipas assim e não quer orientar jogadores com personalidade. Fez isso no Barcelona, mas construiu uma equipa onde conseguiu controlar todos. Quando as coisas vão mal, é ele sempre que decide", afirmou, em declarações à Amazon Prime Video.

Evra traçou ainda um paralelismo sobre os problemas que Manchester City e PSG, dois clubes que ainda procuram a primeira Champions, enfrentam nas fases decisivas da Liga dos Campeões.

"O Manchester City errou e isso é verdade. Estão traumatizados. Faz-me lembrar o PSG, porque são clubes baseados no dinheiro. O Real Madrid também tem dinheiro, mas tem história. Eles só têm dinheiro e os jogadores vão para lá por causa disso. Ganham troféus, é verdade, mas um jogador escolhe o Manchester City apenas porque oferece mais dinheiro", explicou.