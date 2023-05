"O Manchester City está a dois jogos de distância da imortalidade"

Após ter garantido a conquista da Premier League pela terceira época seguida, Alan Shearer garante que se a equipa comandada por Pep Guardiola também vencer a Taça de Inglaterra e a Liga dos Campeões, completando um triplete, irá ser recordada para sempre nos livros da história do futebol.

O Manchester City sagrou-se este sábado tricampeão inglês, festejando o título 2022/23 no sofá, ao beneficiar da derrota do Arsenal, por 1-0, em casa do Nottingham Forest, na 37ª jornada da Premier League.

Com essa conquista, se a equipa comandada por Pep Guardiola também vencer as finais da Taça de Inglaterra e da Liga dos Campeões, vai completar um inédito triplete na história do clube, com o antigo internacional inglês Alan Shearer a enaltecer o que significaria esse feito.

"As pessoas irão falar sobre eles durante vários anos se conseguirem o triplete. É algo extraordinário, que oportunidade para eles... Eles estão a dois jogos de distância da imortalidade", sublinhou o antigo goleador, em declarações à BBC.

O Manchester City vai defrontar os rivais do United na final da Taça de Inglaterra, no dia 3 de junho, defrontando uma semana depois os italianos do Inter na final da Liga dos Campeões.