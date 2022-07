"O Manchester City é o clube ideal para Mauricio Pochettino"

Trevor Sinclair, antigo médio do Manchester City, considera que o técnico argentino é o "sucessor natural" de Pep Guardiola

Trevor Sinclair, antigo internacional inglês que passou pelo Manchester City na carreira, considerou este sábado que Mauricio Pochettino é o "sucessor natural" de Pep Guardiola no comando dos cityzens.

É de recordar que o técnico argentino está livre no mercado, depois de ter rescindido com o PSG, que o substituiu pelo francês Christophe Galtier, que estava no Nice.

"Olhas para ele e ele sabe como lidar com egos. Ele parece ter uma relação fantástica com os jogadores. Não interessa o quão grandes são os jogadores, já o vimos a treinar Messi, Mbappé e Neymar, portanto no que toca a isso, ele é uma aposta segura", começou por dizer, em declarações ao podcast Talksport.

"Penso que o Manchester City poderá ser o clube ideal para ele. Ele deverá tirar um período sabático agora, não me acredito que esteja apertado financeiramente. Se Guardiola sair a dada altura, o banco poderá ficar à disposição de Pochettino", concluiu o antigo médio, de 49 anos.

Pochettino passou uma temporada e meia ao leme do PSG e conseguiu conquistar a última edição da Ligue 1, mas fracassou na Europa, sendo eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, que haveria de vencer a prova pela 14ª vez na sua história.